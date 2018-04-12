Эксперт сравнил угрозы России со стороны Трампа с его выпадами в адрес КНДР

Угрозы президента США в адрес России предназначены для «внутреннего потребления», заявил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, передает RT.

«Мы слышали так много мерзостей. Трамп был готов уничтожить огнем, сжечь, сотворить что угодно, но в реальности Трамп ищет возможность перейти к фазе переговоров с Северной Кореей. Трамп подтягивал три огромные флотилии, чтобы нанести массовый удар по Северной Корее, однако нанесен он не был», — отметил Судаков.

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Он подчеркнул, что для того, чтобы отвечать перед сенатом и конгрессом США Трампу необходимо «быть стратегом и показать, что он не слабак и отвечает за свои слова».

«Если он будет угрожать и ничего не делать, это будет означать, что он является президентом-болтуном», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Трамп по-прежнему верит в необходимость хороших отношений c Россией.