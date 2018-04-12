Минобороны сообщило о переходе Восточной Гуты под контроль властей Сирии

Руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил о переходе Восточной Гуты, ранее находившейся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам», под контроль властей страны, передает РИА «Новости».

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — сказал он.

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По его словам, подразделения военной полиции займутся работой по контролю за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Ранее сообщалось о вводе в Восточную Гуту российской военной полиции.