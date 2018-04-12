Самолеты Британии на Кипре готовы нанести удар по Сирии
Самолеты британских ВВС расположенные на Кипре были приведены в полную боевую готовность с целью нанесения авиаудара по Сирии, передает Times.
«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири. Мы готовы», — сообщил источник в правительстве.
Отмечается, что к военной операции Великобритании в Сирии могут в случае необходимости присоединиться эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.
Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.