Самолеты Британии на Кипре готовы нанести удар по Сирии

Самолеты британских ВВС расположенные на Кипре были приведены в полную боевую готовность с целью нанесения авиаудара по Сирии, передает Times.

«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири. Мы готовы», — сообщил источник в правительстве.

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Отмечается, что к военной операции Великобритании в Сирии могут в случае необходимости присоединиться эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.