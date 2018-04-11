В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

В Минобороны России заявили, что автобус с российскими журналистами был обстрелян неизвестными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одиннадцатого апреля около 18.20 (мск) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов «получили легкие ранения ног».

В ведомстве также добавили, что в настоящее время пострадавшие журналисты эвакуируются в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли пункт пропуска с российскими журналистами в Восточной Гуте.