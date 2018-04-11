Трамп задумался о более мощном ударе по Сирии

Президент США Дональд Трамп вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе. Об этом пишет The New York Times.

7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в ответ на химатаку в Хан-Шейхуне, за которую, по словам Вашингтона, несет ответственность Дамаск.

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Однако теперь, пишет газета, в Белом доме считают, что аналогичный по силе ответ в нынешней ситуации не возымеет должного эффекта.

«Чиновники администрации... ожидают, что любые новые удары будут более обширными, чем в прошлом году. Вопрос лишь в том, насколько более обширными», — подчеркивает газета.

По ее данным, возможные варианты включают в себя увеличения числа целей для удара, а также нанесение этих ударов в течение более чем одного дня.

Несмотря на заявления Вашингтона о химатаке в Сирии, российский Центр по примирению не нашел следов применения химоружия Думе.

Россия также предупредила США о последствиях удара по Сирии.