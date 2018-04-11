Постпред Сирии при ООН обвинил западные страны в агрессии, лжи и терроризме

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что деятельность западных стран не сможет повлиять на политический курс САР, передает РИА «Новости».

«Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии. Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией», — сказал Джаафари на заседании Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят. Также Совбез не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии.