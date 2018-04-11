Министр обороны Израиля отказался говорить, кто бомбил Сирию

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман не сказал, кто нанес авиаудар по базе в Сирии, а также высказался против присутствия Ирана в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу чиновника.

«Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее», — сказал Либерман.

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Он отметил, что «есть силы», которые не допустят присутствия войск Ирана в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался комментировать удар по авиабазе в Сирии. Министерство обороны России заявило, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.