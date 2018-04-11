Министр обороны Израиля отказался говорить, кто бомбил Сирию

Израильские самолеты разбомбили военную базу недалеко от сирийского портового города Латакия idfblog.com

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман не сказал, кто нанес авиаудар по базе в Сирии, а также высказался против присутствия Ирана в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу чиновника.

«Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее», — сказал Либерман.

Реклама

Он отметил, что «есть силы», которые не допустят присутствия войск Ирана в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался комментировать удар по авиабазе в Сирии. Министерство обороны России заявило, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.