The Times: Мэй отказала Трампу в совместной военной кампании в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии, сообщает газета The Times.

Сообщается, что разговор между лидерами стран состоялся во вторник, 10 апреля. По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам действующего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в сирийском городе Дума. Премьер ответила Трампу отказом: по ее мнению, сторонам необходимо дождаться доказательств химатаки в Сирии.

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Также отмечается, что на решение Мэй могла повлиять скорая отправка экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию — они будут расследовать инцидент в Думе.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят. Также Совбез не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии.