Совбез ООН не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по отправке миссии ОЗХО в сирийскую Думу, передает РИА «Новости».

За проект проголосовали два постоянных члена Совбеза, Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа выступили три постоянных члена: США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержалисьи.

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Ранее сообщалось, что Совбез ООН приостановлен для переговоров по российской резолюции по Сирии.

Также ранее стало известно, что Совет Безопасности не принял резолюцию России по порядку расследования применения химического оружия в Сирии. Россия, в свою очередь, заблокировала аналогичную резолюцию США.