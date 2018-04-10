Генсек ООН потребовал обеспечить ОЗХО полный доступ к сирийской Думе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш требует обеспечить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту предполагаемой химатаки в Сирии, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие», — сказал представитель генсека ООН.

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Он также подчеркнул, что ОЗХО не хватает полномочий для того, чтобы установить виновных.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит экспертов в сирийскую Думу для расследования предполагаемого применения химического оружия.

Также стало известно, что Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.