Небензя пригрозил США тяжелыми последствиями в случае атаки по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что силовые действия США в Сирии могут привести к тяжелым последствиям, передает РИА «Новости».

«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям», — сказал Небензя.

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Ранее Небензя рассказывал о новой серии «химического сериала» в Сирии.

Ранее также сообщалось, что голосование по резолюции США о химатаках в Сирии может пройти во вторник, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.