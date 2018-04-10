На границу с Мексикой отправилась почти половина запрошенных Трампом солдат

К границе США и Мексики отправились 1600 солдат Национальной гвардии, передает Associated Press.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить от двух до четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии на границу с Мексикой.

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По данным агентства, на границу с Мексикой отправились военные из штатов Аризона, Техас и Нью-Мексико. Штат Калифорния, который возглавляет губернатор-демократ, в данный момент не анонсировал переброску военнослужащих.

По заявлениям Трампа, военная охрана границы с Мексикой необходима, чтобы справиться с миграционным и криминальным кризисом.

Ранее Пентагон сообщил об отправке первых подразделений США к границе с Мексикой.