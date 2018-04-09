Минобороны: первые автобусы с боевиками вышли из сирийской Думы

В Минобороны России заявили, что первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выведены из сирийской Думы в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Россия договорилась с лидерами террористической группировки «Джейш аль-Ислам» о разоружении и выходе из Думы.

Также в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.