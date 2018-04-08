Россия договорилась с лидерами боевиков о разоружении и выводе из Думы

Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели переговоры с лидерами террористической группировки «Джейш аль-Ислам», которые сохраняют контроль над городом Дума в Восточной Гуте, в ходе которых были достигнуты договоренности о прекращении огня, разоружению боевиков и их выводу с территории города, заявил глава центра генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА «Новости».

«Вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Думу зашла колонна из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей», — сказал Евтушенко.

Реклама

Он также отметил, что в районе города продолжает сохраняться сложная обстановка.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.