Порошенко пообещал украинцам победу в войне

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в стране закончится победой Киева. Ролик с его выступлением опубликован в твиттере, передает РИА «Новости».

«Война закончится нашей победой — у меня в этом нет никаких сомнений», — сказал Порошенко.

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По его словам, на стороне Киева «правда» и «лучшие вооруженные силы».

«И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, и мы точно победим», — украинский президент.

Ранее Порошенко, говоря о ситуации в Донбассе, заявил, что «порох надо держать сухим».

Он также отмечал, что АТО в Донбассе будет официально завершена в мае этого года, поскольку, согласно закону о реинтеграции Донбасса, Киев меняет формат операции в регионе.