Минобороны сообщило о минометном обстреле Дамаска боевиками

Министерство обороны России сообщило, что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» за прошедшие сутки выпустили по две мины по Дамаску, передает РИА «Новости».

«Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителя. Интенсивность обстрелов усиливается», — сказал начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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Отмечается, что сотрудники Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с лидерами группировки о выходе через гуманитарный коридор.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Дамаске погиб человек.