СМИ: жители Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией

Жители норвежского города Вадсе, который находится недалеко от границы с Россией, услышали сирену и подумали о том, что началась война. Об этом сообщает NRK.

Как отмечается, сигнал тревоги начал звучать примерно в 23.50 (1.50 мск), его смогли выключить через пятнадцать минут. В течение этого времени жители были обеспокоены, многие из них при звуке серены подумали о «восточном соседе».

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По данным полиции, некоторые предполагали, что началась война.

Ранее один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр предупредил, что российская система управления ядерными ударам «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», продолжает совершенствоваться.