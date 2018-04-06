При взрыве в Дамаске погиб человек

Один мирный житель погиб и шестеро ранены при взрыве заминированной машины в квартале Барза в сирийской провинции Дамаск, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко.

«После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов», — сказал он.

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По словам Евтушенко, «в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей».

«За прошедшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что армия САР взяла под контроль два крупнейших города, в которых скрывались террористы в сирийской Восточной Гуте.