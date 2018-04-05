Трамп потерял интерес к Сирии

Президент США Дональд Трамп планирует свернуть военную кампанию в Сирии и вывести войска из страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп формально не объявлял о желании вернуть домой около 2 тыс. американских солдат из Сирии, но заявил, что войска будут выведены, как только уничтожат последних боевиков ИГ, рассказали агентству три источника. По их словам, американский президент хочет свернуть кампанию в течение шести месяцев.

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Во вторник, 3 апреля, Трамп на совещании со своими советниками дал понять, что его терпение иссякает, добавил еще один источник.

При этом, подчеркивает агентство, президент США в своем желании оставить Сирию одинок. В частности, Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ серьезно обеспокоены возможными последствиями подобного шага.

Ранее Трамп заявил, что США не успокоятся, пока с ИГ не будет покончено.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.