Более тысячи боевиков покинули Восточную Гуту

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрий Евтушенко заявил, что за сутки по гуманитарному коридору в сирийской Восточной Гуте были выведены более 1,1 тыс. боевиков и членов их семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки гуманитарный коридор вышло 1 123 боевика и члена их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Ранее Евтушенко заявил, что российские военные совместно с сирийскими правительственными войсками организовали возвращение мирных жителей в Восточную Гуту.