«Ъ»: бывший посол России понадеялся избежать ядерного конфликта с США

Бывший российский посол в США Сергей Кисляк надеется, что между Соединенными Штатами и Россией не произойдет военного столкновения, так как оно угрожает всему миру. Об этом он рассказала в интервью «Коммерсанту».

«Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. (Военное) Столкновение с нами — это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания. У нас достаточно потенциала, чтобы обеспечить такое сдерживание на должном уровне», — сказал Кисляк, отвечая на вопрос о возможности военного противостояния между странами.

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Также экс-посол отметил, что при взаимодействии с Соединенными Штатами всегда возникали трудности. По его мнению, в данный момент во внутриполитической жизни США преобладает «антироссийский настрой».

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предрек Соединенным Штатам первенство в новой гонке вооружений.