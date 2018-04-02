Более 154 тысяч человек покинули Восточную Гуту

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что всего с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты вышли более 154 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тысяч 376 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тысяч 286 человек», — сказал Евтушенко.

Ранее сообщалось, что сто мирных жителей за сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин.