Минобороны успешно испытало в Казахстане новую противоракету

Российские военные успешно испытали новую противоракету в Казахстане. Об этом сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России Андрей Приходько, пишет газета Минобороны «Красная звезда».

Запуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам Приходько, «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

Предыдущее испытание противоракеты проводилось в феврале этого года и также прошло успешно.