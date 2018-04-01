Более 40 тысяч боевиков покинули Восточную Гуту

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 40 тысяч боевиков и членов их семей выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты, все они доставлены в Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС России доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Евтушенко.

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По его словам, Центр по примирению успешно завершил восьмидневную гуманитарную операцию по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман».

Ранее сообщалось, что более шести тысяч боевиков покинули Восточную Гуту.

«Фейлак ар-Рахман» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.