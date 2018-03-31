Турция предупредила Францию о последствиях «авантюр» в Сирии

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли предупредил Францию от необдуманных шагов в Сирии, сообщает агентство Anadolu.

«Нет законных оснований присутствия в Сирии Франции или другой страны. Другими словами, если Франция начнет продвигаться на север Сирии, то это нарушение международного права, это оккупация», — заявил Джаникли.

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Он подчеркнул, что непонятно, почему Франция планирует ввести войска в Сирию на фоне того, что США приняли решение о выводе оттуда своих ВС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке курдского ополчения в Сирии.