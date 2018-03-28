Эксперт назвал главное качество Виктора Калашникова

Главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев, знакомый с семьей конструктора Михаила Калашникова и его сыном Виктором, назвал главное качество Калашникова-младшего. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Виктор Михайлович унаследовал от своего отца, наверное, самое главное качество, которое передалось ему в полной мере, – это скромность. И это скромность не поколения, а человеческая, индивидуальная, присущая и его отцу. Он, один раз посвятив себя какому-то делу – оружейному, отдался ему с головой. Отдал оружейному делу всю свою жизнь», — сказал Дегтярев.

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По его словам, конструктор стал тем «трудягой», который хоть и не отличился выдающимся образцом оружия, но принял участие «в очень серьезных работах».

Виктор Калашников скончался 27 марта.