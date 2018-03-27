В несколько военных учреждений Вашингтона прислали пакеты со взрывчаткой

ФБР проверяет несколько подозрительных пакетов, присланных в военные учреждения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Один из пакетов, присланный в национальный университет обороны в Форт-Макнейр, содержал взрывчатые вещества. Его удалось обезвредить.

Реклама

Еще одна посылка была доставлена в Форт-Белвуар, ее также удалось обезопасить.

Ранее сообщалось, что в парламент Великобритании прислали конверт с белым порошком.