Солдат почетного караула упал в обморок в ходе выступления Порошенко

На праздновании годовщины Нацгвардии Украины одному из солдат почетного караула президента стало плохо во время выступления Петра Порошенко, сообщает .

Отмечается, что в начале церемонии в честь погибших бойцов Нацгвардии по обе стороны от Порошенко стояли два знаменосца. Во время минуты молчания один из них пошатнулся и прислонился спиной к забору.

Несколько человек сразу же подоспели к нему на помощь и увели его, а вместо него встал другой военнослужащий.