В России завершили строительство второго самолета МС-21

В Минпромторге России заявили, что на Иркутском авиационном заводе завершено строительство второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Завершение сборки второго самолета — важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Как отмечается, 25 марта машина была переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.

Ранее первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в интервью «Газете.Ru» рассказал, когда полетит самолет МС-21.