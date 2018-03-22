Россияне выбрали названия новому сверхоружию

Минобороны сообщило, что россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения — боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой и ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Новый российский подводный беспилотник получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».

Ранее сообщалось, что лидирующими «именами» для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой оказались «Пальмира», «Император», «Нежданчик» и «Тишина». Беспилотный подводный аппарат россияне предложили назвать «Шептуном» или «Карасем». Для боевого лазерного комплекса россияне придумали названия «Горыныч», «Офтальмолог», «Светлячок» и «Циклоп».