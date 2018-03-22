Песков: выход США из договора по ПРО поставил под угрозу международную безопасность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную стабильность и безопасность. Об этом сообщает RT.

«Когда США вышли из договора по ПРО, они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания — а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности. С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны», — сказал Песков.

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Он также отметил, что сложившаяся ситуация в итоге стала угрожать самому существованию системы ядерного сдерживания.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена, то США немедленно выйдут из нее.