ВВС США: американская система GPS уязвима для атак России и Китая

Американская спутниковая система GPS, которая применяется в гражданских и военных навигационных системах, уязвима для ракетных и лазерных атак Китая и России. Об этом сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на чиновников военно-воздушных сил США.

Сообщается, что министр ВВС США Хизер Уилсон заявила конгрессу, что ее ведомство занимается разработкой спутников GPS, которые будут устойчивы к помехам. В издании отметили, что в данный момент их работа может быть нарушена несколькими способами.

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«Я думаю, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, это все от создания помех с земли или кибератак до спутникового оружия прямого пуска, либо из России или Китая, который в 2007 году уже испытывал противоспутниковое оружие», — цитирует издание слова Уилсон.

Уилсон также заявила, что уязвимости в GPS стали причиной ускорения работы ВВС по замене 30 орбитальных спутников, которые обеспечивают работу этой системы. Также он отметила, что ведомство в данный момент разрабатывает лазерные и другие системы передачи энергии.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о возможном создании космических войск в США. В Госдуме к этой идее отнеслись настороженно.