В Генштабе ВС России рассказали о стабилизации ситуации в Восточной Гуте
В Минобороны рассказали, что первая из двух групп мирных жителей покинула город Дума в Восточной Гуте и через гуманитарный коридор направилась к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин, передает РИА «Новости»+.
«В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численность порядка 100 человек мирных жителей», — приводит агентство слова начальника ЦПВС генерала Юрия Евтушенко.
По его словам, среди них есть раненые.
По данным Генштаба российских ВС, обстановка в пригороде Дамаска стабилизируется, несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности американской стороны к новым действиям на территории Сирии.