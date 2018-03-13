В Генштабе ВС России рассказали о стабилизации ситуации в Восточной Гуте

В Минобороны рассказали, что первая из двух групп мирных жителей покинула город Дума в Восточной Гуте и через гуманитарный коридор направилась к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин, передает РИА «Новости»+.

«В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численность порядка 100 человек мирных жителей», — приводит агентство слова начальника ЦПВС генерала Юрия Евтушенко.

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По его словам, среди них есть раненые.

По данным Генштаба российских ВС, обстановка в пригороде Дамаска стабилизируется, несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности американской стороны к новым действиям на территории Сирии.