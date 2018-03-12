Минобороны отреагировало на нарушение Ил-76 воздушного пространства Эстонии

В Минобороны России опровергли заявления эстонских властей о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии, передает РИА «Новости».

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полета экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76, принадлежащий Министерству обороны России, нарушил воздушную границу Эстонии.