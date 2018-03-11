На Украине заявили о наличии потенциала для захвата части территории России

Экс-глава «Правого сектора» и основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош рассказал в эфире телеканала ZIK, что у украинской стороны есть потенциал для захвата российских территорий.

По его словам, сначала Украина должна «зачистить» Донбасс и присоединить Крым, чтобы вернуться в границы государства до 2014 года.

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«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области – Газета.Ru), Воронеж», — заявил Ярош.

Ранее сообщалось, командир ВСУ рассказал о мечте дойти до Москвы.

«Правый сектор» и «Украинская добровольческая армия» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в России.