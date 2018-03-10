СМИ рассказали о подробностях расследования крушения Ан-26 в Сирии

Участники расследования выяснили новые подробности катастрофы Ан-26 в Сирии, которые подтверждают ее технический характер. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

По его словам, при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим у пилотов судна возникли проблемы с управлением машиной.

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«Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров», — рассказал источник.

Подчеркивается, что в такой ситуации «даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать».

Ан-26 потерпел крушение у авиабазы Хмеймим 6 марта. В результате катастрофы погибли 39 человек.

Минобороны России отмечало, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Однако на следующий день боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» заявили, что это они обстреляли судно при заходе на посадку.

Впрочем, напоминает «Коммерсантъ», еще до того, как террористы взяли ответственность за катастрофу, Минобороны и главная военная прокуратура и СК России исключили возможность внешнего воздействия на воздушное судно, поскольку территория возле военной базы находится под полным контролем силовиков.