Минобороны сообщило об обстреле гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Боевики террористических организациях обстреляли гуманитарный коридор, по которому Восточную Гуту покидают мирные жители, заявил руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА «Новости».

«Предпринимаются усилия по нормализации обстановки в районе гуманитарного коридора с пунктом пропуска у населенного пункта Мухаям Аль-Вафедин. Однако боевики продолжают обстреливать мирных жителей, предпринимающих попытки выхода из Восточной Гуты. Огонь ведется в том числе и во время «гуманитарных пауз», — сказал Евтушенко.

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Он также сообщил, что за минувшие сутки никто из мирных жителей не смог покинуть данную зону.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли пункт пропуска с российскими журналистами в Восточной Гуте.