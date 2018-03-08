В НАТО задумались о последствиях покупки Турцией ЗРК С-400

Глава Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что приобретение Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400 вызывает серьезные опасения в альянсе. Об пишет Breaking Defence.

По данным издания, Петр Павел считает, что С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса.

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Он также отметил, что основная проблема заключается в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции.

По его мнению, данная информация в последующем будет сохранена в российских системах. И может быть передана российским властям.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что данная сделка может нарушить положения договора НАТО.