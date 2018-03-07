Боевики взяли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии
Боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» взяли на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщила ливанская газета Ad-Diyar.
По словам боевиков, они совершили обстрел самолета из пулеметов во время захода на посадку.
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Боевики также отметили, что атака стала ответом на операцию правительства в Восточной Гуте.
Ранее авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Хмеймиме.