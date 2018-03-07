При крушении Ан-26 в Сирии погиб офицер с Камчатки

В результате крушения транспортного самолета Ан-26 в Сирии погиб офицер Алексей Труфанов с Камчатки. Об этом рассказал губернатор края Владимир Илюхин.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Должен сказать, что на борту разбившегося самолета находился военнослужащий с Камчатки. Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317 отдельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты», — заявил Илюхин.

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У погибшего офицера остались жена и дочь.

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта. В результате погибли 39 человек.

Ранее стали известны имена погибших при крушении Ан-26 в Сирии.