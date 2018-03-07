Минобороны опубликовало архивные документы о подвигах женщин в годы войны

Минобороны России накануне Международного женского дня запустило исторический мультимедийный раздел, в котором опубликованы архивные документы о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«В основу раздела легли подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы. Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков», — отмечает Минобороны.

В документах, в частности, рассказывается история медсестры Марии Фофановой, вынесшей с поля боя 46 раненых советских бойцов, и гвардии ефрейтора Натальи Костяницыной, которая ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага.