СК возбудил дело после крушения Ан-26 в Сирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

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«Самолет выполнял плановый полет на территории Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о найденном «черном ящике» на месте крушения Ан-26 в Сирии.