СМИ рассказали о планах Трампа нанести удар по сирийской армии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии после сообщений о возможном применении в стране химического оружия. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом.

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Как отмечается, президент США рассматривал варианты «наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина».

При этом в ходе совещания Трамп «не определился насчет конкретных военных действий», поэтому участники встречи «решили продолжить следить за ситуацией».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад использует тему химоружия как повод для авиаударов по сирийской армии.