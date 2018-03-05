В ВДВ рассказали об уникальной российской парашютной системе

Заместитель командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков заявил, что в настоящее время в мире только у российских военных есть парашютные системы для десантирования тяжелой техники. Об этом сообщает «Красная звезда».

«И если аналогичные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов в армиях зарубежных государств имеются, то парашютных систем для десантирования тяжелой техники ни у кого, кроме нас, нет», — сказал Кочетков.

Реклама

Он также отметил, что на сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта.

Ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что на вооружение десантно-штурмовых и разведывательных подразделений и частей береговых войск своевременно поступают новые образцы парашютных систем.