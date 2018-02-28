Ирак ведет переговоры о покупке С-400 у России

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари подтвердил, что руководство страны ведет переговоры с российской стороной о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА «Новости».

«Мы хотим приобретать любое оружие, которое усилит безопасность Ирака и ВС страны. В то же время мы уважаем региональные и международные обязательства. На пути С-400 есть ряд препятствий. Иракская сторона пока продолжает вести переговоры, когда будет принято окончательное решение, то оно будет рассмотрено. Мы ранее говорили, что стыдиться не будем, и скажем откровенно: Ирак принял такое решение», — сказал аль-Джаафари.

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По его словам, препятствием на пути сделки является «вето», наложенное американскими властями.

Ранее посол Ирака опроверг сообщения о переговорах по закупке С-400 в Москве.