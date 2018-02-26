В результате обстрела Дамаска боевиками пострадали 14 человек

По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в результате обстрела Дамаска боевиками с территории Восточной Гуты пострадали 14 человек. Об этом сообщает RT.

«В течение прошедших суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевиками выпущена 31 мина. Имеются разрушения и пострадавшие среди населения. Ранения получили 13 мирных жителей и один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении Центра.

Ранее сообщалось, что боевики, находящиеся в Восточной Гуте, обстреляли центральные жилые кварталы и окраины Дамаска, выпустив 21 ракету.