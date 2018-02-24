Трамп раскритиковал Россию за гуманитарный кризис в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наряду с Ираном и сирийскими властями ответственна за «гуманитарное бесчинство» в Сирии. Об этом он сказал на пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, сообщает CNN.

«То, что сделали Россия, Иран и Сирия недавно — это гуманитарное бесчинство», — сказал Трамп.

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По его словам, американские военные находятся в Сирии с единственной целью — избавиться от «Исламского государства».

«У нас нет других причин. И мы во многом достигли цели. Но то, что сделали эти три страны за короткий промежуток времени, — это позор», — заключил Трамп.

Ранее президент США заявил, что коалиция США освободила почти 100% территории Сирии от ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.