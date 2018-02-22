Белый дом обвинил Асада в совершенных при поддержке России военных преступлениях
Официальный представитель Белого дома Радж Шах заявил, что президент Сирии Башар Асад при поддержке России совершил военные преступления, передает «Интерфакс».
«Я бы сказал, что Башар Асад уже совершал военные преступления: он применял отравляющий газ зарин против собственного народа. Он совершил ужасающие вещи, причем действовал, пользуясь поддержкой России», — сказал Шах.
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Он отметил, что США не хотят продолжения подобной ситуации.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о провале Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии.