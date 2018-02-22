США назвали условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами

США откажутся от размещения крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом, если России будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер, передает РИА «Новости».

«Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать», — сказал Суфер, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

В ходе выступления он также заявил, что США обеспокоены наращиванием Россией нестратегических ядерных вооружений.