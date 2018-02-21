В ООН сообщили о гибели более десяти детей при авиаударах в районе Восточная Гута в Сирии
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в обстрелах пригорода Дамаска Восточная Гута погибли более 100 мирных жителей, сообщает РИА «Новости».
«Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей. Пять госпиталей или медицинских пунктов в Восточной Гуте подверглись авиаударам», — заявил Дюжаррик.
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В ООН считают, что в осажденном анклаве находятся около 400 тыс. человек. Также в организации напомнили, что Восточная Гута является зоной деэскалации военного конфликта и призвали воюющие стороны прекратить огонь.
Ранее сообщалось, что за последние два дня в Сирии погибли более 100 мирных жителей.