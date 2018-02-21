В ООН сообщили о гибели более десяти детей при авиаударах в районе Восточная Гута в Сирии

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в обстрелах пригорода Дамаска Восточная Гута погибли более 100 мирных жителей, сообщает РИА «Новости».

«Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей. Пять госпиталей или медицинских пунктов в Восточной Гуте подверглись авиаударам», — заявил Дюжаррик.

Реклама

В ООН считают, что в осажденном анклаве находятся около 400 тыс. человек. Также в организации напомнили, что Восточная Гута является зоной деэскалации военного конфликта и призвали воюющие стороны прекратить огонь.

Ранее сообщалось, что за последние два дня в Сирии погибли более 100 мирных жителей.